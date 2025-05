Das Wetter in Bayern: In der Nacht letzter Regen an den Alpen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils länger klar, teils bewölkt, in Alpennähe noch vereinzelt Regen. Tiefstwerte 11 bis 5 Grad. Morgen wenig Sonne, viele Wolken und vereinzelt Regen, bei maximal 7 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 20:00 Uhr