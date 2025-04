Das Wetter in Bayern: In der Nacht letzte Schauer, sonst trocken

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gibt es an den Alpen letzte kurze Schauer oder Gewitter, sonst bleibt es trocken, in Oberbayern mit Nebel, bei 9 bis 0 Grad. Am Tag scheint wieder die Sonne und es ist nur leicht bewölkt, gegen Abend kann es an den Alpen wieder Schauer oder Gewitter geben. Es wird 18 bis 23 Grad warm, am Dienstag bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 01:00 Uhr