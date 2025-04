Das Wetter in Bayern: In der Nacht klingen Schauer und Gewitter ab

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gibt es erst noch Schauer oder Gewitter, die rasch abklingen, örtlich kommt Nebel auf. Die Temperaturen kühlen auf 9 bis 2 Grad ab. Am Tag wird es wieder meist sonnig, an den Alpen und im Bayerischen Wald kann es später wieder örtlich Schauer oder Gewitter geben. Auch am Mittwoch und am ersten Maifeiertag gibt es wieder viel Sonne, nur stellenweise Regen und Höchstwerte zwischen 20 und 29 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2025 01:00 Uhr