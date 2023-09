Das Wetter in Bayern: In der Nacht klart es auf

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen noch etwas Regen, sonst zunehmend klar. Tiefstwerte zwischen 8 Grad am Bodensee und bis 3 Grad in einigen Tälern des Bayerischen Waldes. Morgen zunächst örtlich mitunter zäher Nebel. Ansonsten freundlich bei 16 bis 20 Grad. Am Montag und Dienstag viel Sonne und wieder etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 20:00 Uhr