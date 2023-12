Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar und vereinzelt Nebel bei bis zu minus 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend in manchen Niederungen neblig-trüb, sonst klar. In der Nacht örtlich Nebel und Hochnebel, sonst meist klar. Tiefstwerte zwischen 0 und -5 Grad. Morgen im Süden nach örtlichem Nebel meist sonnig, im Norden nach teils freundlichem Beginn zunehmend bewölkt und zum Abend hin örtlich Regen. Mittwoch und Donnerstag bayernweit bewölkt mit häufigen Regenfällen und windig. Höchstwerte zwischen 3 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 17:00 Uhr