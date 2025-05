Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar und Tiefstwerte bis zwei Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei Tiefstwerten von 10 bis 2 Grad. In den kommenden Tagen weiter sonnig mit einigen wenigen Quellwolken. Trocken, einzig an den Alpen jeweils nachmittags und abends ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte 16 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 20:00 Uhr