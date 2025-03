Das Wetter in Bayern: in der Nacht klar und teils frostig, tagsüber freundlich

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar, im Süden vielerorts Nebel. Tiefstwerte 3 bis -3 Grad. Tagsüber meist freundlich, am Samstag wechselhaft mit Regen, der am Sonntag abklingt. Höchstwerte 9 bis 18, ab Samstag 7 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2025 20:00 Uhr