Das Wetter in Bayern: in der Nacht klar und teils frostig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar und teils frostig, am Vormittag gebietsweise trüb, ansonsten oft sonnig. Auch Donnerstag und Freitag viel Sonne und höchstens ein paar wenige Quellwolken. Höchstwerte morgen 11 bis 17, ab Donnerstag 15 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2025 20:00 Uhr