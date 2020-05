Das Wetter in Bayern: in der Nacht klar und kalt, morgen viel Sonne bei 17 bis 22 Grad

Nachrichtenarchiv - 06.05.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar und kalt, Tiefstwerte zwischen 5 und 0 Grad, stellenweise auch Frost. Morgen viel Sonnenschein bei 17 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten: auch am Freitag überwiegend sonnig und 20 bis 25 Grad warm. Am Samstag Sonne und Wolken, im Tagesverlauf kann es dann südlich der Donau Schauer und Gewitter geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 22:00 Uhr