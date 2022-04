Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar und kalt, am Tag viel Sonnenschein

US-Präsident Biden will über 30 Milliarden Dollar für Ukraine-Hilfe bereitstellen

Washington: US-Präsident Biden will die Ukraine-Hilfen deutlich aufstocken. In einer Ansprache sagte Biden, er bitte den Kongress um die Freigabe von umgerechnet mehr als 31 Milliarden Euro. 20 Milliarden seien für Waffen und Munition vorgesehen, weitere Milliarden sollen in Wirtschaftshilfen und in die humanitäre Unterstützung der Zivilbevölkerung fließen. Biden sagte, die Kosten für den Kampf seien hoch; der Aggression nachzugeben, würde aber mehr kosten. Nach Angaben eines Regierungsvertreters bilden die USA zudem ukrainische Soldaten außerhalb des Landes an Haubitzen aus und trainieren sie im Umgang mit Radarsystemen und Panzern. Erst im vergangenen Monat hatte der US-Kongress ein Unterstützungspaket in Höhe von mehr als 13 Milliarden Dollar für die Ukraine verabschiedet. Im Parlament gibt es dafür breite, parteiübergreifende Unterstützung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2022 19:00 Uhr