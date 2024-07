Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar und Abkühlung bis auf 13 Grad

Das Wetter in Bayern: In der meist klaren Nacht Abkühlung auf 17 bis 13 Grad. In den nächsten Tagen überwiegend sonnig, örtliche Wärmegewitter möglich. Höchstwerte 26 bis 33 Grad. Am Sonntag teils freundlich, teils bewölkt und von Westen her Schauer und Gewitter bei 23 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 23:00 Uhr