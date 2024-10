Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar und Abkühlung auf 5 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend klar, örtlich Nebel bei 5 bis 0 Grad, vielerorts Bodenfrost möglich. Morgen nach örtlichem Nebel oft sonnig, später mehr Wolken und am Abend im Westen Bayerns Schauer möglich. Am Sonntag wechselhaft, besonders in Alpennähe Regen. Am Montag wieder freundlicher, einzelne Schauer aber möglich. Höchstwerte 10 bis 19 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2024 19:15 Uhr