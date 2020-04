Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, Tiefstwerte um 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Weiterhin freundlich, aber mitunter windig. In der Nacht klar bei Tiefstwerten zwischen 9 Grad am Bodensee und 1 Grad mancherorts in Oberfranken. Morgen wieder viel Sonne mit einigen Wolken und vor allem im Süden windig. 19 bis 24 Grad. Am Abend in den Alpen Schauer möglich. Am Wochenende ähnlich. Am Samstag aber etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 18:00 Uhr