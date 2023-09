Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, Tiefstwerte 15 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, in Unterfranken lokale Schauer möglich; zum Morgen hin örtliche Nebelfelder. Tiefsttemperaturen 15 bis 9 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Zunächst nach örtlichem Frühnebel weiterhin oft sonniges Wetter, von Montagnachmittag an unbeständiger mit Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte zunächst zwischen 23 und 29, am Dienstag nur noch bei 18 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 20:00 Uhr