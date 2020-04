Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, Tiefstwerte 12 bis 4 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend klar, bis zum frühen Morgen Abkühlung auf 12 bis 4 Grad. Der Tag bringt dann zunächst freundliches Wetter, am Nachmittag von Westen her Schauer und Gewitter. Und die Aussichten für die folgenden Tage: wechselhaft mit Sonne, Wolken und Regen. Höchsttemperaturen morgen 16 bis 24, dann nur noch 12 bis 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 00:00 Uhr