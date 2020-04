Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht klar, bis zum frühen Morgen Abkühlung auf 12 bis 4 Grad. Die Aussichten: Morgen Vormittag noch freundlich, am Nachmittag von Westen her Schauer und Gewitter. In den folgenden Tagen unbeständig mit Sonne, Wolken und Regen. Höchsttemperaturen morgen 16 bis 24, sonst 12 bis 18 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.04.2020 18:15 Uhr