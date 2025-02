Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, stellenweise Nebel - strenger Frost

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist trocken, örtlich dichter Nebel, es kühlt ab auf -4 bis -16 Grad. Morgen und am Mittwoch anfangs lokal noch Nebel möglich, dann viel Sonnenschein. Tageshöchstwerte -3 bis +10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2025 21:00 Uhr