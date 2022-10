Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, später mehr Wolken und Regen

Meloni-Regierung gewinnt Vertrauensabstimmung im Parlament in Italien

Rom: Die neue weit rechts stehende Regierung der italienischen Ministerpräsidentin Meloni hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament mit deutlicher Mehrheit gewonnen. In der Abgeordnetenkammer stimmten am Abend 235 für die Koalitionsregierung, 154 dagegen. Für eine Mehrheit waren mindestens 195 Stimmen nötig. Morgen nun stellt sich die Regierung einer Vertrauensabstimmung im italienischen Oberhaus, dem Senat. Dort hat sie auch eine Mehrheit der Sitze. Am Vormittag hatte Meloni im Abgeordnetenhaus in Rom ihre erste Regierungserklärung abgegeben. Sie wolle die nationalen Interessen des Landes in den Vordergrund ihrer Politik rücken, so Meloni.

