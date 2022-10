Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder locker bewölkt, Tiefstwerte 12 bis 5 Grad

Letzte Opfer des Minenunglücks in der Türkei beigesetzt

Bartin: In der Türkei sind die letzten sechs Todesopfer des Minenunglücks beigesetzt worden. Bei der Explosion in einem Kohlebergwerk am Freitag waren 41 Kumpel ums Leben gekommen. Sechs Verletzte werden noch in Krankenhäusern behandelt. Der türkische Energieminister sagte, in der vom Staat betriebenen Anlage rund 300 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Ankara sei vermutlich Methangas explodiert. Oppositionspolitiker kritisierten, bereits 2019 habe der Rechnungshof in einem Bericht vor Grubengasexplosionen gewarnt.

