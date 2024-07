Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder locker bewölkt, Abkühlung bis auf 11 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft locker bewölkt, bis zum Morgen kühlt es ab auf 16 bis 11 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen vielerorts sonnig, ab dem Nachmittag Schauer- und Gewittergefahr. Am Sonntag im Norden sonnig, sonst länger anhaltender Regen. Am Montag weitgehend freundlich. Höchstwerte morgen 23 bis 31, dann nur noch 17 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 20:00 Uhr