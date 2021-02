Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder leicht bewölkt, -6 bis -14 Grad

In Myanmar schießt Militär auf Demonstranten

Rangun: In Myanmar geht das herrschende Militär weiter mit Gewalt gegen friedliche Massenproteste vor. In der Stadt Myitkyina im Norden des Landes sollen Sicherheitskräfte am Abend auf Teilnehmer einer Kundgebung geschossen haben. Auf Videos waren Menschenmassen zu sehen, die auseinanderliefen. Unklar ist, ob die Soldaten mit Gummi- oder mit scharfer Munition auf die Demonstranten schossen. In Yangon, dem früheren Rangun, zogen Zehntausende durch die Straßen und forderten die Freilassung der abgesetzten Regierungschefin Aung San Suu Kyi. In der Nacht zu heute waren in der Stadt Panzer aufgefahren. Unterdessen hat die Junta auf dem Verordnungsweg zahlreiche Grundrechte der Bürger eingeschränkt. Das Militär hatte Anfang Februar die Macht übernommen. Laut einer Hilfsorgansiation für politische Gefangene wurden seitdem knapp 400 Menschen festgenommen, zumeist in der Nacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2021 20:00 Uhr