Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder leicht bewölkt

Das Wetter in Bayern: Morgen sehr sonnig. Auch am Samstag wieder viel Sonne, am Nachmittag vereinzelt erste Hitzegewitter. Höchstwerte 27 bis 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2025 21:00 Uhr