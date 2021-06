Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend scheint die Sonne, in der Nacht ist es dann überall klar bei Temperaturen zwischen 14 und 7 Grad. Morgen wird es wie heute sommerlich, aber noch etwas wärmer, bis 32 Grad. Am Donnerstag Höchstwerte 30 bis 35 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 17:00 Uhr