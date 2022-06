Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, morgen sonnig und heiß

Spielplan für die kommende Fußball-Bundesliga steht

Frankfurt am Main: Der Spielplan für die kommende Fußball-Bundesliga steht fest: Im Eröffnungsspiel am 5. August tritt der deutsche Meister FC Bayern auswärts gegen Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt an. Das teilte die Deutsche Fußball Liga mit. Am ersten Spieltag kommt es außerdem zu den Partien Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen und Union Berlin - Hertha BSC. Zweitliga-Meister Schalke 04 tritt zum Auftakt beim 1. FC Köln an. Wegen der Weltmeisterschaft in Katar gibt es nach dem 15. Spieltag eine zweimonatige Winterpause vom 14. November bis zum 19. Januar 2023.

