Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, morgen sonnig bei 22 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern:

Das Wetter: Noch ist es verbreitet sonnig mit wenigen Wolken im Norden Bayerns. In Franken und der Oberpfalz ab und zu lebhafter Wind. In der Nacht meist klar bei 16 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen bis mindestens Samstag viel Sonne, Höchstwerte 22 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2025 19:00 Uhr