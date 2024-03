Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, morgen sonnig

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden und in der Nacht überwiegend klar, Temperaturrückgang auf 5 bis 1 Grad. Morgen zunächst sonnig, ab dem Nachmittag zunehmend bewölkt. Zum Abend in Schwaben Regen. Am Montag teils sonnig, teils bewölkt, vereinzelt Regen. Am Dienstag meist grau mit Schauern. Höchsttemperaturen morgen bei 12 bis 17 Grad, in den folgenden Tagen 6 bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2024 16:45 Uhr