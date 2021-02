Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, morgen sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar, zum Teil Nebelfelder. Tiefsttemperaturen zwischen Plus vier und Minus zwei Grad. Bis zum Donnerstag weiterhin viel Sonne bei 13 bis 20 Grad. Am Freitag teils freundlich, teils bewölkt, vereinzelt auch Schauer, zehn bis 16 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2021 20:00 Uhr