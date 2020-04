Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend lange sonnig, in der Nacht klar bei Tiefstwerten zwischen +6 und -1 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis mindestens Samstag sonnig oder locker bewölkt bei Tageshöchstwerten zwischen 18 und 24 Grad. In den Nächten kann es auf 3 Grad abkühlen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 18:00 Uhr