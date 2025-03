Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, morgen sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar. Nur vereinzelt Nebel. Tiefstwerte bis minus 6 Grad. Morgen und am Freitag nach Nebelauflösung verbreitet sonnig. Am Samstag erst freundlich, später etwas wolkiger. Höchstwerte 14 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2025 20:00 Uhr