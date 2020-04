Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Weiterhin freundlich, aber windig. In der Nacht klar bei Tiefstwerten zwischen 8 Grad im Landkreis Aschaffenburg und 2 Grad an den Alpen. Morgen wieder viel Sonne und Wind. 19 bis maximal 24 Grad. Freitag und Samstag ähnlich, abends aber in den Alpen Schauer möglich. Am Samstag nur noch bis 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 19:00 Uhr