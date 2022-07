Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei Tiefstwerten bis 10 Grad

Holetschek weist Lauterbach-Kritik an gelockerter Maskenpflicht zurück

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat die Kritik seines Kollegen Lauterbach zurückgewiesen. Statt der FFP2-Maske eine dünnere OP-Maske im öffentlichen Nahverkehr tragen zu können, sei eine maßvolle Erleichterung, so Holetschek. Außerdem habe der Freistaat mit am längsten von allen Bundesländern an der FFP2-Maske festgehalten. Lauterbach solle lieber für ein winterfestes Infektionsschutzgesetz sorgen. - Der Bundesgesundheitsminister hatte die Abschaffung der FFP2-Maske im bayerischen öffentlichen Nahverkehr als klaren Fehler bezeichnet. Lockern in die Welle hinein wirke unlogisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2022 19:00 Uhr