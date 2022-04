Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei +3 bis -2 Grad

Selenskyj wirft dem russischen Militär "vorsätzlichen Terror" vor

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in seiner abendlichen Videoansprache mitgeteilt, bei der Bombardierung der Innenstadt von Charkiw seien fünf Menschen getötet worden. Selenskyj sprach von vorsätzlichem Terror, wenn Artillerie gegen gewöhnliche Wohnviertel eingesetzt werde. Er sagte voraus, das russische Militär werde in nächster Zeit eine Offensive in der Industrieregion Donbass im Osten der Ukraine starten. Selenskyj wörtlich: "So wie die russischen Truppen Mariupol zerstören, wollen sie auch andere Städte und Gemeinden in den Gebieten Donezk und Luhansk dem Erdboden gleichmachen." Unterdessen wird in Mariupol weiter Widerstand gegen die Angriffe der russischen Armee geleistet. Ein Ultimatum aus Moskau, das die Kapitulation der ukrainischen Kämpfer forderte, ist am Sonntag Mittag verstrichen. Bis in den Abend hinein wurden aus der weitgehend zerstörten belagerten Hafenstadt weitere Bombenangriffe und Raketeneinschläge gemeldet. Auf dem Gelände einer Stahlfabrik sollen sich mindestens 2.500 ukrainische Soldaten verschanzt haben.

