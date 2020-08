Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei 20 bis 12 Grad

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der sternenklaren Nacht Tiefstwerte zwischen 20 Grad am Bodensee und bis zu 12 Grad in einigen Tälern Oberfrankens. Tagsüber wieder viel Sonne. Gegen Abend im Westen und Süden Gewitter möglich. Nachmittagstemperaturen zwischen 31 und 35 Grad. Am Sonntag und Montag oft bewölkt, regnerisch und mit 18 bis 26 Grad deutlich kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 23:00 Uhr