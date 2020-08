Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend viel Sonnenschein. In der Nacht sternenklar bei Tiefsttemperaturen zwischen 20 und 12 Grad. Morgen nochmal recht sonnig bei 31 bis 35 Grad. Sonntag und Montag wechselhaft mit teils gewittrigen Regenfällen und nur wenig Sonne zwischendurch. 18 bis 26 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 18:00 Uhr