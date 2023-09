Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei 16 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar, zum frühen Morgen hin örtlich Nebel. Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Morgen und am Dienstag weiter viel Sonne, ganz vereinzelt am Alpenrand und im Westen Bayerns Gewitter möglich. Am Mittwoch bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Nächtliche Tiefstwerte 17 bis 12 Grad. Am Tag zunächst 26 bis 31, am Mittwoch nur noch 19 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 20:00 Uhr