Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend sonnig, in der Nacht klar. Abkühlung auf 14 bis 9 Grad. Auch morgen viel Sonne, am Nachmittag und Abend örtlich Gewitter. Höchstwerte zwischen 24 und 30 Grad. Am Sonntag und Montag stark bewölkt mit Gewittern und Regen, deutlich kühler, 16 bis 21 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2020 18:15 Uhr