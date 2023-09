Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei 14 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei Tiefstwerten zwischen 14 Grad am Bodensee und 8 Grad in den östlichen Mittelgebirgen. Am Tag nach Frühnebel wieder viel Sonne, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Am Sonntag und Montag ähnlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 01:00 Uhr