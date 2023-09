Das Wetter in Bayern: in der Nacht klar bei 14 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar bei Tiefstwerten zwischen 14 Grad am Bodensee und 8 Grad in einigen Tälern der östlichen Mittelgebirge. Tagsüber nach Frühnebel wieder viel Sonne. Höchstens ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter. Nachmittagstemperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Am Sonntag und Montag ähnlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 19:45 Uhr