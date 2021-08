Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Klar bei 14 bis 10 Grad. Tagsüber überwiegend freundlich. Am Sonntag gewittrige, teils ergiebige Regenfälle. Am Montag Sonne, Wolken und Schauer. Höchstwerte heute 23 bis 27, in den folgenden Tagen 18 bis 24 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2021 00:00 Uhr