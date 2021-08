Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei 14 bis 10 Grad

BMW Regensburg stoppt wegen fehlender Halbleiter Produktion

Regensburg: Der Autobauer BMW muss erneut die Produktion in seinem Regensburger Werk stoppen. Grund ist - wie auch bei anderen Autoherstellern - der Mangel an notwendigen Halbleitern. Laut BMW sind in der nächsten Woche mindestens viertausend Mitarbeiter betroffen, die überwiegend in Kurzarbeit gehen. Ein BMW-Sprecher ließ offen, ob die Produktion am 30. August wieder anlaufen kann. Auch bei Audi in Ingolstadt stehen wegen fehlender Chips derzeit alle Bänder still.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2021 19:00 Uhr