Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei 11 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klart es nach Schauern und Gewittern vielerorts auf, örtlich gibt es Nebel, Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. Am Tage oft sonnig, später wieder Gewitter möglich. Höchstwerte 16 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten: ab morgen wieder unbeständiger mit teils kräftigen Gewittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 00:00 Uhr