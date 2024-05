Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei 11 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils sonnig. Zwischendurch Schauer und örtlich Gewitter, vor allem nördlich der Donau sowie an den Alpen. In der Nacht zunehmend trocken bei 11 bis 6 Grad. Und die Aussichten: Von morgen bis zum Mittwoch erst sonnig, dann im Tagesverlauf immer wieder Schauer und Gewitter. Höchstwerte 16 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 17:00 Uhr