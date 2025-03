Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei -1 und -7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar bei -1 bis -7 Grad. In Franken und im Alpenvorland örtlich Nebel. Und die Aussichten: Bis zum Mittwoch meist freundlich bei 6 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 19:00 Uhr