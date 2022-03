Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei -1 bis -8 Grad

Ukraine wirft Russland Beschuss eines Kinderkrankenhauses vor

Mariupol: Die Ukraine wirft Russland vor, ein Kinderkrankenhaus beschossen zu haben. Der Gouverneur der Region, Kyrylenko, sagte, 17 Menschen seien bei dem Angriff in Mariupol verletzt worden, darunter auch Frauen in den Wehen. Der ukrainische Präsident Selenskyj veröffentlichte ein Video, das zeigen soll, wie das Gebäude in der belagerten Stadt getroffen wird. Unabhängig bestätigen lässt sich der Vorwurf bisher nicht. Der russische Regierungssprecher Peskow betonte, russische Kräfte feuerten nicht auf zivile Ziele. Zum Zeitpunkt des Einschlags war in mehreren umkämpften Städten nominell eine zwölfstündige Waffenruhe in Kraft. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, sich nicht an die Abmachung gehalten zu haben. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums beschuldigte die Ukraine, russische Stellungen in den Vororten von Kiew, Charkiw, Mariupol und Sumy beschossen zu haben. Aus Sumy konnten dennoch tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2022 21:00 Uhr