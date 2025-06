Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, am Tag wieder sonnig und bis 29 Grad warm

Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet klar, im Südosten später gebietsweise wolkig. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag und auch am Wochenende weiter viel Sonne. Meist trocken. Höchstwerte am Tag 23 bis 29, am Wochenende 27 bis 35 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2025 20:00 Uhr