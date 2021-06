Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, Abkühlung auf 14 bis 7 Grad. In den kommenden Tagen weiterhin sonnig oder nur leicht bewölkt, bei Tageshöchstwerten zwischen 26 und 32 Grad. Am Donnerstag sind bis zu 35 Grad möglich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2021 19:45 Uhr