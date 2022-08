Das Wetter in Bayern: in der Nacht klar. am Tag 24 bis 32 Grad

Spaenle warnt vor einem Olympia-Attentats-Gedenken ohne Hinterbliebene

Berlin: Die Bundesregierung hat die Entscheidung der Angehörigen der Opfer des Münchner Olympia-Attentats bedauert, der geplanten Gedenkveranstaltung fernzubleiben. Regierungssprecher Hebestreit sagte, die Regierung wolle aber mit den Hinterbliebenen im Gespräch bleiben. Nach seinen Worten muss der Umgang mit dem Attentat wegen der tiefen Verletzungen der Angehörigen durch den grausamen Anschlag neu bewertet werden. Dazu zählte der Regierungssprecher auch weitere Entschädigungen. Ende Juli hatte der neue deutsche Botschafter in Israel, Seibert, den Angehörigen in Tel Aviv eine Entschädigung angeboten, deren Höhe von diesen als „beleidigend“ bezeichnet worden war. - Der Antisemitismusbeauftragte Bayerns, Spaenle, hat die Befürchtung geäußert, eine Gedenkfeier ohne die Hinterbliebenen drohe zur Groteske zu verkommen. Spaenle sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", der Umgang mit den Familien in der Entschädigungsfrage sei beschämend. Er mahne seit Wochen, dass man auf Augenhöhe mit den Angehörigen spricht und ihre Klagen ernst nimmt, so Spaenle, und wörtlich: "Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen." - Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, bedauert - ebenfalls gegenüber dem RND - die Absage der Hinterbliebenen. "Die Bemühungen der deutschen Seite sind in meinen Augen anzuerkennen. Ich hatte gehofft, dass es zur einer Einigung kommen würde", sagte er .

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2022 04:00 Uhr