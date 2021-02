Nachrichtenarchiv - 26.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, später örtlich Nebel und im nördlichen Franken bewölkt. Es kühlt ab auf +5 bis -2 Grad. Am Tag im Süden meist sonnig, im Norden zunehmend bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte 8 bis 17 Grad. Am Wochenende verbreitet sonnig bei 5 bis 12 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.02.2021 01:00 Uhr