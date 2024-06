Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, 18 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils sonnig, teils wolkig und windig. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. In der Nacht vielerorts klar. Tiefstwerte 18 bis 12 Grad. Morgen freundlich, im Norden Frankens und an den Alpen später geringe Gewitterneigung. Sonntag im Südosten länger sonnig, sonst bewölkt mit Schauern und Gewittern. Montag durchwachsen. Höchstwerte morgen 28 bis 34 Grad, danach kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 17:00 Uhr