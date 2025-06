Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, 17 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, es kühlt ab auf 17 bis 7 Grad. Morgen unverändert sonnig. Am Montag wechselhaft, von Westen her kräftige Schauer und Gewitter, mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Am Dienstag teils freundlich, teils bewölkt, meist trocken. Höchstwerte zwischen 26 und 36 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 22:00 Uhr